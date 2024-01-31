Прокуратура изменила подозрение подрывнику гранат в Закарпатье
Депутату Керецковского сельского совета, взорвавшему на заседании три гранаты, изменили подозрение и теперь будут расследовать как террористический акт, приведший к гибели людей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.
"К этому мужчине подозревали в совершении террористического акта, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Основанием изменить квалификацию на более тяжкую часть статьи Уголовного кодекса Украины стала смерть двух потерпевших в результате теракта – депутатов ".
По данным прокуратуры, на днях правоохранители получили выводы судебно-медицинской экспертизы по поводу первого погибшего. Они подтверждают, в частности, то, что к летальным исходам привела полученная взрывная политравма.
Результаты судебно-медицинской экспертизы по поводу второго погибшего ожидаются.
Сам подрывник до сих пор находится в медучреждении под круглосуточным наблюдением, ведь к нему применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Расследование уголовного преступления продолжается.
Предистория:
- 15 декабря в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты.
- В результате было ранено 23 человека, включая Батрина. Позже один из раненых умер.
- Сам депутат находился в реанимации.
- Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Батрину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
- 15 января скончался еще один депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка, пострадавший при подрыве гранат.