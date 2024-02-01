Буданов не считает Трампа поклонником России и Путина

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не считает бывшего президента США Дональда Трампа сторонником российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом сказав в интервью CNN, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Буданова, он считает Трампа "опытным человеком".

"Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта" , – сказал Буданов.

Он уверен, что, несмотря на желание Трампа сократить поддержку Украины со стороны США, союзники в Конгрессе будут противодействовать его усилиям. Буданов отверг риск того, что США покинут Украину наедине с холодом.

"Мы все равно ожидаем положительного решения. Сказать, что (Трамп – ред.) и Республиканская партия являются сторонниками Российской Федерации – это полная чушь" , – сказал глава ГУР.

Ранее Трамп заявил, что может остановить войну России против Украины. С этой целью он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине большее вооружение, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится – забрать запасы.