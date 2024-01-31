Буданов заявил, что атаки по инфраструктуре РФ могут увеличиться

Атаки по важным инфраструктурным объектам в разных городах Российской Федерации могут значительно усилиться, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN.

По его словам, сейчас на оккупированных Россией территориях Украины находится более полумиллиона российских военных. Однако Буданов не видит большого потенциала для их передвижения по линии фронта в краткосрочной перспективе.

В то же время, руководитель ГУР предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться. При этом он отказался признать причастность Украины к атакам беспилотников в России, он сказал, что такие операции "вполне возможны"

"Гипотетически есть план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации" , - сказал Буданов.

Он отметил, что теперь жители России наконец-то "видят реальную картину (войны - ред.). Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу".

Предыстория

Напомним, сегодня ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.

Предварительно взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хоть дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Также на территории завода произошел пожар, который якобы "быстро потушили". Пострадавших, традиционно, по данным росмедиа, "нет".

Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план "Ковер".

Другие атаки на НПЗ России

Добавим, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.