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Курс валют НБУ на 1 февраля

Курс валют НБУ на 1 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 31 января, снизился до отметки 37.56 за 1 доллар.

Евро подешевел на 38 коп до 40.71 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 4.19 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 35 коп до 47.65 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 38 коп до 43.53 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 2 коп до 9.39 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.562700 --0.312
EUR Евро 40.706700 --0.378
RUB Рубль 0.418740 --0.004
GBP Фунт стерлингов 47.646400 --0.35
CHF Швейцарский франк 43.525700 --0.382
PLN Польский злотый 9.393500 --0.022

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