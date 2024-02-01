Курс валют НБУ на 1 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 1 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 31 января, снизился до отметки 37.56 за 1 доллар.
Евро подешевел на 38 коп до 40.71 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 4.19 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 35 коп до 47.65 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 38 коп до 43.53 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 2 коп до 9.39 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.562700
|EUR
|Евро
|40.706700
|RUB
|Рубль
|0.418740
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.646400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.525700
|PLN
|Польский злотый
|9.393500