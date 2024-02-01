На передовой за сутки 66 столкновений, под Авдеевкой ВСУ отразили 19 штурмов – Генштаб

За прошедшие сутки на передовой произошло 66 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских штурмов ВСУ отразили на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 1 февраля.

Всего враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Улица, Середина Буда Сумской области; Большой Бурлык, Колодязное, Кисловка, Синьковка Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Очеретино, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Роботино Запорожской области; Крынки, Берислав, Новоберислав, Саблюковка, Качкаровка, Милово, Красный Маяк, Дорожное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 10 атак. На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку окупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника севернее Приютного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник предпринял три попытки штурмовых действий. Ни одна удача не имела.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 составу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны противника.