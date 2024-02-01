Переводы из-за границы в 2023 году сократились на 1 млрд долларов – НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов).﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, в декабре переводы составили 1,040 млрд долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года (1,107 млрд долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

Напомним, в начале 2023 года НБУ прогнозировал увеличение поступлений от трудовых мигрантов в Украину.