Переводы из-за границы в 2023 году сократились на 1 млрд долларов – НБУ
Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным НБУ, в декабре переводы составили 1,040 млрд долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года (1,107 млрд долларов).
НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.
Напомним, в начале 2023 года НБУ прогнозировал увеличение поступлений от трудовых мигрантов в Украину.
"Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 млрд долларов", - сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.