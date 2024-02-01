Close button

Россия за сутки потеряла 1000 военных и 33 артсистемы – Генштаб

Россия за сутки потеряла 1000 военных и 33 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1000 военных, 12 танков, 16 бронемашин, 33 артиллерийские системы и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 386 230 (+1000) человек,
  • танков − 6 322 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 773 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 9 228 (+33) ед,
  • РСЗО − 976 (+2) ед,
  • средств ПВО − 663 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 136 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 1 847 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодки − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 267 (+36) ед,
  • специальной техники – 1 462 (+10) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics