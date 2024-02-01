Россия за сутки потеряла 1000 военных и 33 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1000 военных, 12 танков, 16 бронемашин, 33 артиллерийские системы и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составили: