Россия за сутки потеряла 1000 военных и 33 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1000 военных, 12 танков, 16 бронемашин, 33 артиллерийские системы и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 386 230 (+1000) человек,
- танков − 6 322 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 11 773 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 9 228 (+33) ед,
- РСЗО − 976 (+2) ед,
- средств ПВО − 663 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 136 (+36) ед,
- крылатых ракет − 1 847 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодки − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 267 (+36) ед,
- специальной техники – 1 462 (+10) ед.