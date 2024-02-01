В Госдепе отрицают, что Байден против вступления Украины в НАТО

Государственный департамент Соединенных Штатов отрицает, что администрация президента Джо Байдена якобы выступает против членства Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге с журналистами заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

На вопрос журналиста, почему, по имеющейся у него информации, администрация президента США выступает против вступления Украины в Альянс несмотря на то, что большинство стран-членов якобы выступает за, представитель Госдепа отверг эти утверждения.