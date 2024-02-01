Цены на нефть дорожают после снижения накануне

Цены на нефть повышаются в четверг после падения накануне на данные о росте запасов в США, сообщает Enkorr.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7.20 по киевскому времени составляет $80,84 за баррель, что на $0,29 (0,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,95 (2,4%) – до $80,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $0,3 (0,4%) – до $76,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,97 (2,5%) – до $75,85 за баррель.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер со стороны США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI – на 5,9%.

В минувшие выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Трейдеры ждут ответных мер со стороны США, опасаясь дальнейшего разрастания конфликта в регионе.

"В целом рынок сохраняет осторожность, ожидая ответных мер Вашингтона на атаку на базу в Иордании, а также того, как дальше будет реагировать Иран" , – говорится в обзоре аналитиков ING, который цитирует Market Watch.

Доклад Министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал неожиданный рост запасов нефти в стране и увеличение добычи.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей – до 421,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали понижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась, превысив отметку 13 млн баррелей в сутки (б/д).