Верховный суд окончательно вернул в госсобственность "трубу Медведчука"

Верховный суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", известную как "труба Медведчука".﻿ Об этом заявил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль в Telegram, сообщает Экономическая правда.

Нефтепровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в государственную собственность.

Однако этого не произошло и в течение многих лет им пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

ФГИУ пытался вернуть этот актив в государственную собственность с 2011 года. В 2017 году НАБУ и САП начали расследование обстоятельств передачи права собственности на трубопровод.

По результатам расследования, ВАКС арестовал актив, с 2021 года он перешел в управление АО "Укртранснафта".

Также в 2021 году ФГИУ подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на трубопровод.

"В июне 2023 года суд стал на сторону Фонда. А вчера Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Таким образом Украина отстояла свое право на это имущество" , - добавил Коваль.

Сейчас проводится регистрация права собственности государства на трубопровод.