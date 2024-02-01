Нефть из РФ может попадать в США из-за Багамских островов – Bloomberg
Американский нефтеперерабатывающий завод импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти через терминал хранения на Багамских островах. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.
По словам представителя управления энергетической информации США Моргана Баттерфилда, нефть, доставленная в Уилмингтон, штат Делавэр, в ноябре, не нарушила санкций США, поскольку была экспортирована из России на Багамские острова до 8 марта 2022 года, когда начали действовать санкции. Он добавил, что затем она была смешана с другой нефтью перед импортом в США.
Согласно данным ОВОС и таможни, партия прибыла на нефтеперерабатывающий завод компании PBF Energy Inc. в Делаверии. По словам Баттерфилда, импортер уточнил, что смешанные баррели были частично российского происхождения.
Груз PBF соответствует санкциям США против России, заявил Майкл Карлович, представитель нефтеперерабатывающего завода, не предоставив других подробностей.