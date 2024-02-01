Нефть из РФ может попадать в США из-за Багамских островов – Bloomberg

Американский нефтеперерабатывающий завод импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти через терминал хранения на Багамских островах.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

По словам представителя управления энергетической информации США Моргана Баттерфилда, нефть, доставленная в Уилмингтон, штат Делавэр, в ноябре, не нарушила санкций США, поскольку была экспортирована из России на Багамские острова до 8 марта 2022 года, когда начали действовать санкции. Он добавил, что затем она была смешана с другой нефтью перед импортом в США.

Согласно данным ОВОС и таможни, партия прибыла на нефтеперерабатывающий завод компании PBF Energy Inc. в Делаверии. По словам Баттерфилда, импортер уточнил, что смешанные баррели были частично российского происхождения.

Груз PBF соответствует санкциям США против России, заявил Майкл Карлович, представитель нефтеперерабатывающего завода, не предоставив других подробностей.