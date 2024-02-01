Зеленский может уволить Залужного до конца недели – CNN
Президент Владимир Зеленский может объявить об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уже в ближайшие дни. После этого должны назначить нового главкома ВСУ Об этом рассказали источники издания CNN, сообщает Деловая столица.
Согласно данным журналистов, Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить об отставке генерала Валерия Залужного. Решение, которое, как ожидается, будет принято до 4 февраля, является следствием разногласий во взглядах на войну.
Инсайдеры CNN сообщают, что состоявшееся в понедельник в Офисе Президента при присутствии министра обороны Украины Рустема Умерова обсуждение привело Зеленского к выводу, что Залужный должен быть освобожден от исполнения своих обязанностей. Атмосфера во время разговора была описана как спокойная, и в попытке найти альтернативу президент предложил генералу новую должность. Однако Залужный отказался от этого предложения.
В ответ Зеленский дал понять Залужному, что отказ от новой роли не позволит ему сохранить должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Издание подчеркивает, что на должность главнокомандующего рассматриваются две потенциальные кандидатуры: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Однако писали западные СМИ, и Буданов, и Сырский поочередно отказались от предложений президента.
По данным CNN, напряжение между президентом и главнокомандующим ВСУ возросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и статье для журнала The Economist в ноябре 2023 года.