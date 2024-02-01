Зеленский может уволить Залужного до конца недели – CNN

Президент Владимир Зеленский может объявить об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уже в ближайшие дни. После этого должны назначить нового главкома ВСУ﻿ Об этом рассказали источники издания CNN, сообщает Деловая столица.

Согласно данным журналистов, Президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить об отставке генерала Валерия Залужного. Решение, которое, как ожидается, будет принято до 4 февраля, является следствием разногласий во взглядах на войну.

Инсайдеры CNN сообщают, что состоявшееся в понедельник в Офисе Президента при присутствии министра обороны Украины Рустема Умерова обсуждение привело Зеленского к выводу, что Залужный должен быть освобожден от исполнения своих обязанностей. Атмосфера во время разговора была описана как спокойная, и в попытке найти альтернативу президент предложил генералу новую должность. Однако Залужный отказался от этого предложения.

В ответ Зеленский дал понять Залужному, что отказ от новой роли не позволит ему сохранить должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Издание подчеркивает, что на должность главнокомандующего рассматриваются две потенциальные кандидатуры: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Однако писали западные СМИ, и Буданов, и Сырский поочередно отказались от предложений президента.

По данным CNN, напряжение между президентом и главнокомандующим ВСУ возросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и статье для журнала The Economist в ноябре 2023 года.