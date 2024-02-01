Госсекретарь США готовит новую поездку на Ближний Восток – AFP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вскоре отправится с новым визитом на Ближний Восток. Об этом AFP рассказал неназванный американский чиновник, сообщает Европейская правда.

По словам собеседника агентства, Блинкен вернется в регион "в ближайшие дни".

Визит Блинкена в регион будет происходить на фоне усиления переговоров по предложению остановить наступательные операции Израиля в Газе и освободить заложников, удерживаемых ХАМАС.

Это будет пятая поездка Блинкена в регион с 7 октября, когда боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль.

Во время каждой поездки госсекретарь обычно посещает как Израиль, так и ряд арабских стран.

Поездка Блинкена будет происходить в то время, когда Израиль и ХАМАС рассматривают предложение заморозить боевые действия в обмен на освобождение заложников.

В понедельник Блинкен заявил, что есть "реальная надежда" на то, что он назвал "хорошим, сильным предложением" при посредничестве Катара.

Последний раз американский госсекретарь посещал Ближний Восток в начале января. Он посетил Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Израиль, а также побывал на Западном берегу реки Иордан и останавливался в Греции.