Госсекретарь США готовит новую поездку на Ближний Восток – AFP
Государственный секретарь США Энтони Блинкен вскоре отправится с новым визитом на Ближний Восток. Об этом AFP рассказал неназванный американский чиновник, сообщает Европейская правда.
По словам собеседника агентства, Блинкен вернется в регион "в ближайшие дни".
Визит Блинкена в регион будет происходить на фоне усиления переговоров по предложению остановить наступательные операции Израиля в Газе и освободить заложников, удерживаемых ХАМАС.
Это будет пятая поездка Блинкена в регион с 7 октября, когда боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль.
Во время каждой поездки госсекретарь обычно посещает как Израиль, так и ряд арабских стран.
Поездка Блинкена будет происходить в то время, когда Израиль и ХАМАС рассматривают предложение заморозить боевые действия в обмен на освобождение заложников.
В понедельник Блинкен заявил, что есть "реальная надежда" на то, что он назвал "хорошим, сильным предложением" при посредничестве Катара.
Последний раз американский госсекретарь посещал Ближний Восток в начале января. Он посетил Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Израиль, а также побывал на Западном берегу реки Иордан и останавливался в Греции.