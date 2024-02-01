США пытаются подготовить почву для окончания войны в Газе – WSJ

Американские переговорщики настаивают на заключении соглашения о прекращении огня, которое могло бы остановить войну в Секторе Газа достаточно надолго, чтобы приостановить военные действия Израиля и, возможно, заложить основу для более длительного перемирия. ﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По словам американских и арабских чиновников, знакомых с ходом переговоров, Израиль и ХАМАС рассматривают возможность заключения соглашения, состоящего из трех частей, которое предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

Согласно проекту соглашения, разработанному на этой неделе руководителями международных разведок в Париже, на последующих этапах также должны прекратиться боевые действия и освободить больше заложников.

Американские переговорщики во главе с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с нынешней интенсивностью после длительного перерыва, говорят чиновники.

США также сообщили коллегам по переговорам, что Израиль рассматривает идею перехода к фазе - после освобождения всех заложников - в течение которой основные операции будут более ограниченными, включая авиаудары по Газе, добавили чиновники.

"Мы рассматриваем длительную паузу как цель. Как долго - это часть обсуждения, но дольше, чем то, что мы видели в ноябре, а это была примерно неделя" , - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам Кирби, администрация президента США Джо Байдена надеется, что все стороны согласятся на прекращение боевых действий, что позволит вывести заложников из Газы и доставить туда больше гуманитарной помощи.