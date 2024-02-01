Туск: Евросоюз устал не от Украины, а от Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его интуиция подсказывает ему, что в конце концов страны ЕС найдут аргументы, чтобы убедить премьера Венгрии Виктора Орбана разблокировать финансирование для Украины в объеме 50 млрд евро. Об этом он сказал журналистам перед началом специального саммита в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем, и конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины" , – отметил Туск.

По его словам, он не может понять и принять эту "очень странную" и "очень эгоистичную игру" Орбана. Глава польского правительства добавил, что нет места для компромисса по украинскому вопросу.

"Виктору Орбану решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает мне, что мы найдем какие-то сильные аргументы, чтобы в конце концов убедить Орбана" , – подчеркнул Туск.

Польский премьер выразил мнение, что в среднесрочной перспективе "мы должны больше думать, возможно, не о жестких мерах, но о более четких последствиях" для Венгрии.