Буданов рассказал, какое оружие может помочь Украине победить РФ

На данный момент Украина нуждается в гаубицах и снарядах, которые "являются одним из наиболее решающих факторов" в войне. Кроме того, для того, чтобы нанести военное поражение РФ, украинским силам нужны штурмовики, подобные А-10 (США). Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью СNN, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

В частности, Буданов признался журналистам, что хочет видеть в руках Украины штурмовики, подобные американскому А-10.

"Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России" , сказал он.

Как отмечает СNN, несмотря на то, что этому самолету уже несколько десятилетий, он прославился своим мастерством против иракской бронетехники во время первой войны в Персидском заливе и до сих пор пользуется похвалой среди пилотов и американских солдат, даже несмотря на то, что Конгресс США стремится исключить его из арсенала ВВС США.

По словам главы ГУР, Украине необходимо "резкое увеличение" количества орудий, в частности, гаубиц, - независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказываются на украинских дальнобойных пушках.

По его словам, боеприпасы также жизненно важны, поскольку "снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне".