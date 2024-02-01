В январе украинцы купили более 4 тысяч новых авто: топ марок

За январь 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

От показателя довоенного января 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%. А почти аналогичный объем продаж январский рынок показывал в 2017 году.

С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.

Второй по популярности маркой стала Renault – 504 ед. Французская марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза.

Третье место в рейтинге у Volkswagen – 476 ед. (+133%).

На четвертом месте Skoda – 312 ед. (+33%).

Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом.

Также в ТОП – 10 месяцев вошли: Hyundai – 177 ед. (+11%); Suzuki – 160 ед. (-13%); Peugeot – 159 ед. (+657%); Lexus – 151 ед. (+66%); Mazda – 149 ед. (+54%).

Бестселлером января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, нашедший 479 покупателей.