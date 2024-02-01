Боррель призовет ЕС как можно скорее увеличить военную помощь Украине

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что во время внеочередного саммита ЕС призовет лидеров как можно скорее принять необходимые решения для увеличения военной помощи Украине. Об этом он сказал журналистам перед началом специального саммита в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Я буду призывать их как можно скорее найти решение, ведь времени больше нет. В следующем месяце нам нужно увеличить военную поддержку Украине" , – сказал он.

По его словам, захватническая война России против Украины – это самая большая угроза европейской безопасности.

"Уже прошло почти два года с тех пор, как РФ начала эту несправедливую и неоправданную войну против Украины, чтобы разрушить страну и разделить ее на части. Она продолжает это делать. Мы можем и должны делать больше, чтобы поддержать Украину. И если мы не сделаем этого, то заплатим высокую цену" , – отметил Боррель.

Также высокий представитель Евросоюза подчеркнул, что ЕС нужно приложить больше усилий в производстве боеприпасов для передачи их Украине.