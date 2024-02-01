Евросоюз согласовал выделение Украине 50 млрд евро – Мишель

Лидеры ЕС в четверг достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом объявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что решение было принято всеми 27 странами-членами ЕС.

"Это обеспечивает стабильное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону" , – подчеркнул Мишель.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения планируемого пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.

Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал компромиссное соглашение о разблокировании финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс состоит в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать отправлять эти деньги или нет". То есть по сути это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.