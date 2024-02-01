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В законопроекте о мобилизации все еще есть "сомнетельные нормы" – нардеп

В законопроекте о мобилизации все еще есть "сомнетельные нормы" – нардеп
Фото: president.gov.ua

Из нового законопроекта о мобилизации по рекомендации парламента убрали часть "противоречивых норм". Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает Лига.net.

По его словам, в новой редакции остались и прибавились нормы, которые "вызывают сомнения насчет их целесообразности". 

Он отметил, что документ содержит много правильных норм — сроки демобилизации, дополнительные отпуска и другое, но все еще требует доработки. 

"В существующем виде будет сложно найти под него голоса в Раде. А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой", — заявил Чернев.

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