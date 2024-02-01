Украина хочет получить 4,5 млрд евро из нового пакета ЕС уже в марте

Одобренная Европейским советом программа Ukraine Facility на 50 млрд евро должна быть утверждена Европейским парламентом в конце февраля. Первый поступит в марте, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы рассчитываем получить первый платеж в объеме 4,5 млрд евро уже в марте" , - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами.

Программа ЕС на 50 млрд евро

Программа Ukraine Facility Европейского Союза предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 млрд. евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

В рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд. евро. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов внутри этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

Также бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки, в частности, средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро.