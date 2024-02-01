Зеленский прокомментировал одобрение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение лидеров Евросоюза о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.
"Благодарен Шарлю Мишелю и лидерам государств – членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы", – написал Зеленский.
Президент отдельно подчеркнул, что решение было принято всеми 27 лидерами и что это очень важно.
"Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза", – добавил Владимир Зеленский.
По его словам, продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.
Напомним, Евросоюз преодолел сопротивление Венгрии и согласовал 50 млрд евро для Украины.