Зеленский прокомментировал одобрение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение лидеров Евросоюза о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.

"Благодарен Шарлю Мишелю и лидерам государств – членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы" , – написал Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул, что решение было принято всеми 27 лидерами и что это очень важно.

"Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза" , – добавил Владимир Зеленский.

По его словам, продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

Напомним, Евросоюз преодолел сопротивление Венгрии и согласовал﻿ 50 млрд евро для Украины.