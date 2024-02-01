В МИД Украины прокомментировали решение Суда ООН по иску против России

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Международного суда ООН по иску против России о нарушении конвенций о терроризме и расовой дискриминации. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Европейская правда.

В МИД отметили, что накануне Международный суд ООН установил, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Это – первый случай в истории, когда Международный суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений Россией норм международного права" , – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что решение Суда ООН "не оставляет никаких сомнений в том, что Российская Федерация попирает международное право".