В МИД Украины прокомментировали решение Суда ООН по иску против России
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Международного суда ООН по иску против России о нарушении конвенций о терроризме и расовой дискриминации. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, сообщает Европейская правда.
В МИД отметили, что накануне Международный суд ООН установил, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Это – первый случай в истории, когда Международный суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений Россией норм международного права", – говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что решение Суда ООН "не оставляет никаких сомнений в том, что Российская Федерация попирает международное право".
"Украина остается преданной стремлению добиться справедливости и ответственности за все незаконные действия России, включая полномасштабное вторжение, которое Россия начала в 2022 году", – отметили в МИД.