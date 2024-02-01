На какой компромисс пошли лидеры ЕС для разблокирования помощи Украине – СМИ

Лидеры ЕС договорились о компромиссе с Венгрией, чтобы одобрить выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро, и предотвратить вето со стороны Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, сообщает Европейская правда.

По данным собеседников издания, европейским лидерам удалось убедить Орбана тремя предложениями.

Одна из них предусматривает ежегодный отчет Еврокомиссии о реализации пакета помощи.

Кроме того, состоятся дебаты на уровне лидеров о реализации пакета.

Также при необходимости через два года Европейский совет попросит Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.

Также в проект выводов была добавлена строка, отсылающая к выводам от декабря 2020 года, чтобы гарантировать, что оценка верховенства права в Венгрии Европейской комиссией будет справедливой и объективной.

Издание отмечает, что в Брюсселе считают эти уступки незначительными, поскольку лидеры избежали сценария, при котором Орбан имел бы возможность ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины. Однако в то же время Орбан может провозгласить победу дома, заявив, что Венгрия добилась включения пересмотра помощи Украине.