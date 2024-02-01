Производство снарядов в ЕС утроилось, но этого недостаточно – премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что страны-члены Европейского Союза не достигли цели заявленной в инициативе по предоставлению Украине миллиона снарядов несмотря на то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Также перед заседанием Совета ЕС она подчеркнула, что считает уместным, чтобы каждый из союзников выделял на оборону 2% ВВП, сообщает Лига.net.

Она подчеркнула, что сейчас февраль, и "кажется, что мы не достигли этой цели [произвести миллион снарядов, – ред.], но без нее мы были бы в худшем положении".

"Первое, что хорошо – это то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Конечно, этого недостаточно. Это также показало, что обороноспособность европейских стран значительно отстает от того, какой она должна быть" , – сказала Каллас.

По словам эстонского премьера, это четкий сигнал для всех, что надо делать больше. Также она подчеркнула, что выступает за то, "чтобы каждый союзник, по крайней мере в НАТО, выделял на оборону 2% ВВП".

Каллас также остановилась на вопросе санкций против России и их обхода, поскольку по неофициальной статистике, импорт микрочипов в Россию увеличился. Она отметила, что из "20 компаний, которые поставляют эти микрочипы, 15 – это западные компании, а из этих 15 – три европейские компании".