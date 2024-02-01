Зеленский призвал ЕС создать инструмент для финансирования оружия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Евросовету призвал создать в Европейском фонде мира, из которого оплачивали военную поддержку Украины, отдельный инструмент для Украины, сообщает Европейская правда.

Зеленский в начале речи отметил, что в этом году очень важно, чтобы Европа продемонстрировала эффективность решений, поскольку к поддержке России присоединилась теперь и Северная Корея, вдобавок к Ирану, а выполнение европейского плана о миллионе снарядов для Украины пока задерживается.

"Это также сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть. Поэтому сегодня ваше единство очень нужно для того, чтобы создать Фонд поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Это надежность и долгосрочная поддержка, которую мы должны противопоставить существующим вызовам. Не меньше 5 млрд евро в год, в течение 4 лет. Это четкий приоритет" , – сказал Зеленский.

Также он призвал европейских лидеров активно включиться в подготовку Глобального саммита мира для обсуждения предложенной "формулы мира" Киевом.