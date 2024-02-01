Италия может направить в Красное море корабль и самолеты

Италия может направить самолеты в район Красного моря в рамках своего участия в военно-морской миссии ЕС Aspides для защиты торговых судов от нападений повстанцев-хуситов. Об этом заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, сообщает Европейская правда.

По его словам, в миссии будет участвовать как минимум один итальянский корабль сроком на год.

"И мы также рассматриваем возможность отправки воздушных средств для наблюдения и сбора данных" , – заявил Крозетто на совместном заседании оборонных комитетов Сената и Нижней палаты итальянского парламента.

Ранее СМИ сообщили, что постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили создание военно-морской миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море, которому угрожают атаки повстанцев-хуситов из Йемена.

Согласно предложениям Европейской службы внешних дел, с которыми ознакомились журналисты, миссия будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегата, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение не менее одного года".

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.