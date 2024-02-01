Кулеба о 50 млрд от ЕС: Венгрия не сможет ежегодно ветировать помощь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали. Об этом он заявил вскоре после объявления о договоренности лидеров ЕС, сообщает Европейская правда.

Кулеба назвал договоренность "большим решением", которое подчеркнуло лидерство Европы.

Он отметил как важный положительный момент то, что это единогласное решение всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

"Второе: не прошла норма о том, что каждый год нужно снова на Евросовете принимать решение о выделении на следующий год конкретной суммы из этих 50 млрд. То есть, мы имеем многолетний финансовый инструмент, и проблема преодоления вето исчезла – ее не будет" , – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что это решение четко продемонстрировало, что "усталости от войны" в Европе нет, и что это будет правильным сигналом также для дискуссий о помощи Украине в Конгрессе США.