GPT-4 от OpenAI может представлять собой "наибольший" незначительный риск помочь людям в создании биологических угроз. Об этом свидетельствуют предварительные тесты компании, сообщает Mezha Media.

OpenAI провела их с целью понять и предотвратить потенциальный "катастрофический" ущерб от своей технологии. Дело в том, что многие эксперты, в том числе некоторые руководители технологических компаний, выражали обеспокоенность тем, может ли ИИ помочь злоумышленникам в разработке биологического оружия.

В рамках исследования OpenAI собрала группу из 50 экспертов по биологии и 50 студентов, изучавших биологию на уровне колледжа. Половине участников предложили выполнить задачи, связанные с созданием биологической угрозы, используя Интернет и GPT-4. Другой группе предоставили доступ только в интернет.

Сравнивая результаты двух групп, авторы исследования выявили незначительное увеличение "точности и полноты для тех, кто имел доступ к языковой модели". Поэтому исследователи пришли к выводу, что доступ к GPT-4 "обеспечивает максимально незначительное улучшение сбора информации для создания биологической угрозы".

Такое заключение в OpenAI назвали отправной точкой для дальнейших исследований и обсуждений в обществе.

Прошлой осенью OpenAI объявила о создании новой команды, которая будет изучать модели искусственного интеллекта для защиты от того, что она называет "катастрофическими рисками".