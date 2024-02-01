Европарламент будет голосовать за 50 млрд евро для Украины в конце февраля

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕП проведет голосование о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на пленарном заседании, которое начнется с 26 февраля, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, голосование состоится на следующем пленарном заседании.

"Сегодня хороший день для Европы. Было бы хорошо, если бы мы достигли договоренности 26 февраля, это действительно важно для нас", – сказала Метсола, отметив, что Европарламент должен изучить детали достигнутой договоренности перед голосованием.

По ее словам, Европарламент изначально стремился, чтобы соглашение о помощи для Украины было заключено отдельно от бюджета и сейчас это соглашение заключено в рамках бюджета.

"Украина является нашим приоритетом, и именно поэтому нам сегодня необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС и в рамках бюджета ЕС. Это придаст надежности, легитимности и предсказуемости, которых от нас ждут, потому что безопасность Украины – это безопасность Европы", – заявила Метсола.

По ее словам, обязательство "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" было взято не только с моральной, но и со стратегической точки зрения.

"Мы знали, что наступит момент, когда наш мир подвергнется испытанию, и этот момент наступил сейчас", – заявила она.

Как известно, на внеочередном саммите 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и согласовали выделение многолетней макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

По данным СМИ, среди компромиссов с Орбаном – то, что Еврокомиссия ежегодно будет отчитываться о реализации пакета помощи и дебаты на уровне лидеров на эту тему. Также якобы предусмотрено, что через два года Европейский совет сможет попросить Еврокомиссию предложить пересмотр нового бюджета.