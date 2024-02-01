Зеленский назначил руководителя СБУ в Донецкой и Луганской областях
Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит указ президента.
В соответствии с указом №38/2024, Надточий Александр Николаевич назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, что вчера, 31 января, президент уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Также недавно был назначен новый глава Центра противодействия дезинформации и главы Ровенской и Донецкой областных военных администраций.