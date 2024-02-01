В ГПСУ отрицают, что Арестович выехал из Украины на основании письма ГУР
Государственная пограничная служба отрицает информацию, якобы бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович пересек границу Украины на выезд 4 сентября 2023 года на основании письма Главного управления разведки МОУ, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП.
"Мероприятия пограничного контроля при пропуске граждан через границу инспекторами Государственной пограничной службы Украины обеспечиваются в соответствии с законодательством и нормами пересечения границы. Хочу отметить, что пограничное ведомство не разглашает информации о пересечении границы гражданами.
Однако учитывая, что сейчас распространяется ложная информация, а издание, которое ее распространило, ссылается на источники в пограничной службе могу отметить, что информация об Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности".
На уточняющий вопрос УП, выезжал ли Арестович когда-либо по письму ГУР, Демченко лишь повторил, что "ГПСУ не разглашает информацию о пересечении границы", а в этом случае "отреагировала на недостоверную информацию, которую распространили прикрываясь источниками в ГПСУ".
На просьбу прокомментировать обнародованные вечером 1 февраля изданием NGL.media данные базы пересечения границы, спикер ГПСУ сказал, что уже ответил на вопрос ранее и в очередной раз отметил, что информация о гражданине Алексее Арестовиче, который якобы выезжал из Украины благодаря письму от ГУР Минобороны, не соответствует действительности, "даже несмотря на распространение непонятных картинок, которые выдают за информацию ГПСУ".