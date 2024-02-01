Умеров обнародовал декларацию о доходах за 2023 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал свое право на имущество и доходы за 2023 год, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит документ, опубликованный на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В документе указано, что Умеров арендует две квартиры в Киеве. Их площадь 128,8 м2 и 80,6 м2. При этом зарегистрирован глава Минобороны в квартире в Киеве площадью 95 м², ее стоимость 550 тысяч гривен.

В то же время супруга Умерова Лейля арендует квартиру площадью 137,4 м² в США. А его мать владеет домом во временно оккупированном Крыму площадью 196,7 м².

Также он задекларировал легковой автомобиль Ford Explorer 2016 выпуска, стоимостью 400 тысяч гривен. Его он тоже арендует.

В прошлом году он получил 5 миллионов гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав ООО "Компания Блэк Си". Министр владеет 100% корпоративных прав этой фирмы. Министр имеет право требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале частной компании "Астем Текнолоджиз".

Рустем Умеров получил 131 526 гривен зарплаты во время работы в Фонде госимущества, а в министерстве – 442 347 гривен. Умеров задекларировал более 9,1 миллионов гривен как "сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc".

Министр обороны задекларировал 18,2 тысячи долларов неакцептованных требований кредитора, 9,1 тысячи долларов наличными и 180,5 тысячи гривен наличных. На его банковских счетах – 1,8 тысячи долларов и 3,7 миллиона гривен.

В декларации говорится, что его жена в 2023 году получила 1,44 миллиона гривен зарплаты в компании Astem Ventures Inc. Она имеет 1000 долларов наличных денег и 8,5 тысяч долларов на банковских счетах.

Декларации украинских чиновников

Электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Пока норму решили вернуть. Сначала Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

Впоследствии ВР одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.