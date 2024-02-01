Шмыгаль: Кабмин принял три постановления для усиления обороны Украины

Кабинет министров Украины принял три постановления, которые усилят украинский оборонно-промышленный комплекс. Они касаются производства дронов и не только, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

Упрощение в сфере производства боеприпасов

По словам Шмыгаля, первое постановление касается дерегуляции (сокращения государственного регулирования) в производстве боеприпасов.

Премьер напомнил, что летом прошлого года Кабмин запустил экспериментальный проект по производству боеприпасов для дронов. В его рамках был расширен круг потенциальных производителей, устранена бюрократия и созданы четкие алгоритмы - от разработки до использования на поле боя.

Таким образом, за полгода уже были зарегистрированы более 10 производителей, допущены к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов и еще 30 проходят испытания.

Теперь проект решили распространить на все виды боеприпасов.

"Новые предприятия могут быстро включиться в работу. Таким образом, в кратчайшие сроки усилим нашу армию", - отметил он.

Ценообразование на производство дронов

Второе постановление касается ценообразования на производство беспилотников в Украине.

"Теперь производители беспилотников будут предоставлять уточнение расчетов цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%", - рассказал Шмыгаль.

Он объяснил, что такая норма даст возможность устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников.

Честные оборонные закупки

Третье постановление касается оборонных закупок. Теперь они будут проходить по конкурентной процедуре при помощи закрытого модуля на системе Prozorro.

Шмыгаль рассказал, что так правительство решило сразу несколько задач:

Первое - гарантируется непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения нашей армии всем необходимым.

Второе - устанавливается прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль.

Третье - устанавливаются предохранители утечки информации, несущей риски для безопасности.

Производство вооружения в Украине

Напомним, Украина с начала полномасштабного вторжения значительно наращивает производство собственного вооружения. Главный фокус - на производстве боеприпасов и беспилотников, которые активно используют для уничтожения российских оккупантов.

В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году планируется произвести и передать нашим защитникам миллион дронов. Это касается только FPV-дронов.