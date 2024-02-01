СМИ: США одобрили план ударов по иранским силам в ответ на атаку базы в Иордании

Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщил телеканал CBS News.

По данным CBS News, конкретное время ударов США по иранским объектам и военным будет зависеть главным образом от погоды – чтобы предотвратить непреднамеренное поражение гражданских лиц, которые могут оказаться в этом районе в последний момент.

Собеседники телеканала также признали, что после того, как в среду проиранская шиитская шиитская группировка "Катаиб Хезболла" объявила о приостановлении военных операций против войск США, они не фиксировали новых нападений на места дислокации американских войск в регионе.

В то же время источники CBS News не указали, что это отсрочит удары американских вооруженных сил.

Напомним, в начале недели трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

Предварительно считается, что вражеский беспилотник ударил военную базу США из-за того, что его спутали с американским дроном.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, ранее подчеркнул, что она не останется без ответа.