Минобороны: В ВСУ впервые начали выдавать новую женскую форму

В Вооруженных Силах Украины впервые начали выдавать комплекты летней полевой формы, которые были изготовлены с учетом женской антропометрии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации. Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: ІІ и ІІІ. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

В настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявку на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года объявлены тендеры на закупки этих товаров.

50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.