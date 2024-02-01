ОГП: Россияская армия убила двух французских волонтеров на Херсонщине

Армия РФ в Бориславе Херсонской области убила двух волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Среди раненых также активист украинского представительства организации. По предварительным данным прокуратуры, оккупанты около 16:00 1 февраля совершили массированный обстрел с использованием беспилотных летательных аппаратов.