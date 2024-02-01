Залужный назвал основные цели на 2024 год в войне с Россией

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своей статье для CNN очертил три главные цели, на которых надо сосредоточить усилия в войне против российской агрессии, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит статья Залужного для CNN.

Таким образом, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях:

Создание системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами.

Внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения.

И как можно быстрее осваивать новые боевые возможности.

По его словам, Украина уже обладает возможностями для уничтожения врага и обеспечения существования государственности.