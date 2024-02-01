Залужный: Перед ВСУ стоит вызов создать систему технологического перевооружения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил, что перед Вооруженными силами стоит вызов по созданию совершенно новой государственной системы технологического перевооружения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит колонка Залужного для CNN.

"Вызов, который стоит перед нашими Вооруженными силами, нельзя недооценивать. Он заключается в создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения".

По словам главнокомандующего, с учетом того, чем обладают ЗСУ на данный момент, создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев.

"Наши партнеры придерживаются такого же мнения" , - подчеркнул Залужный.

Он считает, что эти пять месяцев, в частности, будут потрачены на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, развитие вспомогательной инфраструктуры и логистики, а также разработку доктринальной базы.

При этом он перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ, среди них, в частности, неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичная монополизация оборонной промышленности.