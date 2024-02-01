Раде предлагают ужесточить наказание за бегство уклонистов за границу

Верховной раде предлагают принять изменения в Уголовный кодекс Украины с ужесточением наказания для военнообязанных, которые нелегально покидают государство с целью уклониться от мобилизации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий законопроект﻿.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу.

В инициативе указывается о внесении нормы в УК о том, что за нелегальное пересечение границы "в целях уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период..." грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За повторное подобное правонарушение или совершенное группой лиц речь уже идет о лишении свободы на срок от 5 до 8 лет.

Вместе с тем отмечается, что лицо может освободиться от ответственности в случае добровольного возвращения в Украину в течение 6 месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявила о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы Украины.

Выезд мужчин призывного возраста из Украины

Напомним, поскольку после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины в стране было введено военное положение, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Так, например, недавно Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Также сообщалось, что 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу.