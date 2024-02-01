Туск рассказал, сколько Украина могла бы получать от российских активов

В случае принятия ЕС соответствующего решения, Украина может ежегодно получать до 15 миллиардов евро процентов, начисленных от замороженных активов РФ, сообщает Укринформ.

Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Туска, в ходе переговоров по новому пакету санкций ЕС против России Польша потребует широкого перечня санкционных мер, а также чтобы Украина могла использовать замороженные активы РФ.

Премьер-министр РП отметил, что если бы удалось достичь однозначного согласия по поводу того, что "проценты будут работать в пользу Украины", то до 15 миллиардов евро можно было бы ежегодно передавать Украине от замороженных активов РФ.

“После разговора, в частности, с президентом Еврокомиссии у меня есть надежда, приближенная к уверенности, что в этом деле мы найдем решение и это не потребует какой-либо большой дискуссии, голосования 27 стран. Мы найдем какие-нибудь способы, чтобы эти деньги начали частично работать на Украину”, - заявил Туск.

Кроме того, у Варшавы есть требования, например, относительно запрета на экспорт из РФ ядерного топлива. Впрочем, Туск признал, что добиться этого будет сложно, поскольку ряд стран ЕС используют российское ядерное топливо.

Как сообщалось, Европейская комиссия начнет 3 февраля неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС по новому пакету санкций против России.