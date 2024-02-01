ГУР просило Россию отдать тела якобы погибших пленных на борту Ил-76

Украина обратилась к российскому руководству относительно возвращения 65 тел якобы погибших украинских военных, которых якобы везли на обмен на борту Ил-76. Этот самолет был сбит в небе над РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Это чрезвычайно сложный и драматический вопрос (известна ли судьба пленных, которые, по данным России, были на борту ИЛ-76 – ред). И вчерашний обмен – это почти завершение того обмена, который должен быть 24 января, кроме этого списка 65, которых РФ объявила погибшими" , – сказал он.

Юсов добавил, что в Украине статус этих 65 воинов не изменялся – они числятся военнопленными.

"Что касается информации о гибели, то Украина обращалась с запросами и продолжает это делать по передаче тел. Пока что российская сторона на это не идет... Россия не интенсифицировала процесс, касающийся международного открытого расследования" , — добавил представитель ГУР.

Российская сторона это пока не комментировала.

Напомним, утром 24 января в Белгородской области упал Ил-76 – военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов разного назначения. Сообщалось о десятках находившихся на борту погибших.

Тем временем кремлевские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ пишут, что на борту Ил-76 якобы были 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена, а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих. В России заявляют, что 24 января готовился большой обмен пленными, которых везли самолетом, и украинскую сторону якобы об этом предупредили.