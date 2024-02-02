Помощник депутата немецкого Бундестага работает на ФСБ – расследование

Российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко, который занимает должность помощника депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" казахского происхождения Евгения Шмидта, был завербован Пятой службой ФСБ и находится в тесном контакте с одним из ее сотрудников. ﻿﻿Об этом говорится в расследовании The Insider и Der Spiegel, сообщает Украинская правда.

Летом 2023 года издания уже сообщали о контактах Сергиенко с каким-то человеком в Москве. Сейчас журналисты получили переписку помощника депутата в соцсетях и вычислили его контактное лицо.

Это полковник ФСБ Илья Вечтомов. Вечтомов является сотрудником Девятого управления Пятой службы ФСБ - оно является ответственным за Украину. Он также имеет паспорт на имя Ильи Векшина, по которому ездил в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными украинскими гражданами. В юности Вечтомов читал рэп в составе команды OSIII под псевдонимом Fox.

Согласно переписке, Сергиенко отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал дальнейшие шаги, а также получал от него финансирование. Среди прочего Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция "АдГ" подала иск в Федеральный конституционный суд Германии об остановке поставок танков Украине.

Сергиенко работал и со многими другими парламентариями: например, как выяснил The Insider, 6 июня 2023 года Сергиенко привез в Сочи политика из АдГ и по совместительству президента Ассоциации по защите русскоязычных в ФРГ Ульриха Ойме. Публично о путешествии не сообщалось. За несколько месяцев до этого все тот же Ойме под чутким руководством Сергиенко написал письмо Папе Римскому, где просил обратить внимание на "гонения на христиан в Украине". Перед отправкой этого письма 12 апреля 2023 года Сергиенко согласовал его черновик на русском языке со своим московским куратором, а опубликовано оно было 14 апреля.

Кроме этого, Сергиенко устроил выступление депутата Бундестага, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы и Федерального президиума АдГ профессора Харальда Вайеля с заявлением на сессии ПАСЕ, где он сказал, что киевские власти открыто преследуют прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата). Заявление было мгновенно растиражировано кремлевскими СМИ.

Тот самый куратор, который согласовывал тексты, обеспечивал Сергиенко деньгами. Скажем, об организации иска в суд Сергиенко писал ему: "Вероятно, 25 тысяч евро в месяц (ориентировочно два-три месяца на рассмотрение, столько же продлится судебное обеспечение, то есть запрет на поставки). Счет выставляет престижное адвокатское бюро, объединяющее нескольких профильных адвокатов. Дополнительные расходы кураторства и представительские расходы (ориентировочно 10 тысяч евро). ФИО привлеченных коллег (депутатов Бундестага) будут предоставлены".

Сергиенко в комментарии Der Spiegel отверг все обвинения, назвав их безосновательными и не соответствующими действительности. Он утверждает, что не знаком с Вечтомовым, а все его связи с Россией вымышлены.

По данным издания, сейчас власти ФРГ пытаются лишить Сергиенко немецкого гражданства, которое тот получил в ноябре 2022 года. Также ему временно заблокировали пропуск в Бундестаг, запретив свободно передвигаться по зданию парламента.