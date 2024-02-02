ISW: Планы Путина на оккупированные территории не предусматривают уступок
Российский диктатор Владимир Путин заявил о планах России интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.
ISW считает, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.
Кроме этого, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.
Ключевые выводы ISW за 1 февраля
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный представил всеобъемлющую стратегию, направленную на то, чтобы перехватить инициативу на всем театре боевых действий в Украине и удержать ее, чтобы способствовать украинским победам на поле боя, несмотря на численное превосходство России в живой силе и материально-технических средствах. Стратегия Залужного имеет целью компенсировать существующие вызовы для Украины и достичь преимущества над российскими военными за счет широкомасштабных технологических инноваций и адаптации.
- В ночь с 31 января на 1 февраля украинские силы успешно нанесли удар и потопили корабль Черноморского флота России в Черном море вблизи оккупированного Крыма.
- Российские военные блогеры продолжали выражать разочарование по поводу постоянных тактических ошибок российских войск во время наступательных операций на западе Донецкой области.
- Европейский Союз (ЕС) единогласно одобрил пакет финансовой поддержки для Украины на 2024-2027 годы.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что Европейский Союз (ЕС) не сможет отправить Украине обещанный миллион снарядов до марта 2024 года, но планирует выполнить это обещание до конца 2024 года.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил еще одного из своих детей на высокую должность в чеченском правительстве с 31 января.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска, Авдеевки и Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 1 февраля.
- Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний из-за угрозы введения дополнительных санкций со стороны США.
- Президент России Владимир Путин отметил планы России интегрировать оккупированные территории Украины в состав России в течение следующих шести лет.