ISW: Планы Путина на оккупированные территории не предусматривают уступок

Российский диктатор Владимир Путин заявил о планах России интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет. ﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.

ISW считает, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.

Кроме этого, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.

Ключевые выводы ISW за 1 февраля