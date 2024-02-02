Курс валют НБУ на 2 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 2 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 февраля, вырос на 4 коп до 37.60 за 1 доллар.
Евро подешевел на 4 коп до 40.67 за 1 евро.
Рубль подешевел на 3 коп до 4.16 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 47.66 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 4 коп до 43.56 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 2 коп до 9.38 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.604700
|EUR
|Евро
|40.669500
|RUB
|Рубль
|0.415880
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.664000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.561800
|PLN
|Польский злотый
|9.376800