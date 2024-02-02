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Курс валют НБУ на 2 февраля

Курс валют НБУ на 2 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 2 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 февраля, вырос на 4 коп до 37.60 за 1 доллар.

Евро подешевел на 4 коп до 40.67 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 4.16 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 47.66 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 4 коп до 43.56 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 2 коп до 9.38 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.604700 +0.042
EUR Евро 40.669500 --0.037
RUB Рубль 0.415880 --0.003
GBP Фунт стерлингов 47.664000 +0.018
CHF Швейцарский франк 43.561800 +0.036
PLN Польский злотый 9.376800 --0.017

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