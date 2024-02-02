Северная Корея в четвертый раз с начала года запустила крылатые ракеты
2 февраля Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS), сообщает Украинская правда.
Южнокорейские военные заявили, что зафиксировали запуск ракет около 11 утра с западного побережья. Количество ракет не уточняется
Это был четвёртый запуск крылатой ракеты КНДР в этом году.
"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.