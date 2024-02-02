Северная Корея в четвертый раз с начала года запустила крылатые ракеты

2 февраля Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья. ﻿﻿ Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS), сообщает Украинская правда.

Южнокорейские военные заявили, что зафиксировали запуск ракет около 11 утра с западного побережья. Количество ракет не уточняется

Это был четвёртый запуск крылатой ракеты КНДР в этом году.