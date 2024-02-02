РФ за минувшие сутки потеряла более 800 военных и 46 артсистем – Генштаб

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 830 своих военных, 9 танков, 46 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО), катер и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составили: