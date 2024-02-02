РФ за минувшие сутки потеряла более 800 военных и 46 артсистем – Генштаб
Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 830 своих военных, 9 танков, 46 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО), катер и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 387 060 (+830) человек,
- танков − 6 331 (+9) ед,
- боевых бронированных машин − 11 792 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 9 274 (+46) ед,
- РСЗО − 978 (+2) ед,
- средств ПВО − 663 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 146 (+5) ед,
- крылатых ракет − 1 847 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+1) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 316 (+49) ед,
- специальной техники – 1 470 (+8) ед.