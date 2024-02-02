Байден: США должны продолжать помогать Украине

США работают над обеспечением мира для украинского народа перед лицом путинской агрессии и должны продолжать помогать Киеву. Об этом заявил президент США Джо Байден во время речи на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

"Вызов нашего времени напоминает нам о нашей ответственности как стране - помогать друг другу, способствовать справедливому и крепкому миру, поддерживать его за границей и здесь, дома" , - сказал Байден.

В своей речи перед участниками молитвенного завтрака Байден сначала упомянул о ситуации в Газе:

"Мы ценим и молимся за потерянные жизнь, за семьи, брошенные на произвол судьбы, за тех, кто живет в ужасных обстоятельствах, за невинных мужчин, женщин и детей, взятых в заложники, за тех, кто оказался под бомбежкой или потерял жилье, и не знает, откуда придет следующий обед, и будет ли он вообще или когда сможет вернуться домой".

Он подчеркнул, что в США не только молятся о мире, но и работают над его поддержанием в мире.

"Мы активно работаем для обеспечения мира, безопасности, достоинства для израильского народа и палестинского народа. Я занимаюсь этим день и ночь. И, как и многие из вас в этом зале, работаю над тем, чтобы вернуть наших заложников домой, чтобы облегчить гуманитарную кризис и установить мир в Газе и Израиле, стабильный мир между двумя государствами. Для двух народов. Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, демонстрирующего невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им" , - сказал Байден.

Байден назвал США "уникальной страной, единственной, основанной на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за США как за великой державой. Он призвал американцев к единению.