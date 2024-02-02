Байден: США должны продолжать помогать Украине
США работают над обеспечением мира для украинского народа перед лицом путинской агрессии и должны продолжать помогать Киеву. Об этом заявил президент США Джо Байден во время речи на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.
"Вызов нашего времени напоминает нам о нашей ответственности как стране - помогать друг другу, способствовать справедливому и крепкому миру, поддерживать его за границей и здесь, дома", - сказал Байден.
В своей речи перед участниками молитвенного завтрака Байден сначала упомянул о ситуации в Газе:
"Мы ценим и молимся за потерянные жизнь, за семьи, брошенные на произвол судьбы, за тех, кто живет в ужасных обстоятельствах, за невинных мужчин, женщин и детей, взятых в заложники, за тех, кто оказался под бомбежкой или потерял жилье, и не знает, откуда придет следующий обед, и будет ли он вообще или когда сможет вернуться домой".
Он подчеркнул, что в США не только молятся о мире, но и работают над его поддержанием в мире.
"Мы активно работаем для обеспечения мира, безопасности, достоинства для израильского народа и палестинского народа. Я занимаюсь этим день и ночь. И, как и многие из вас в этом зале, работаю над тем, чтобы вернуть наших заложников домой, чтобы облегчить гуманитарную кризис и установить мир в Газе и Израиле, стабильный мир между двумя государствами. Для двух народов. Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, демонстрирующего невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им", - сказал Байден.
Байден назвал США "уникальной страной, единственной, основанной на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за США как за великой державой. Он призвал американцев к единению.
"Я надеюсь, что мы продолжим верить, что наши лучшие дни впереди, и как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение... Вместе мы верим в Америку. Это моя молитва – помнить, кто мы! Мы - Соединенные Штаты Америки Нет ничего, и я говорю это искренне, ничего, что выходит за рамки наших возможностей, если мы будем действовать вместе Мы единственная нация в мире, которая вышла из любого кризиса, сильнее, чем мы входили, когда действовали вместе!", – сказал Байден.