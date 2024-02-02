Иран снизил темпы своей ядерной программы – МАГАТЭ

Иран хоть немного, но сдерживает ускорение своей ядерной программы. Так, Тегеран продолжает наращивать поставки урана, обогащенного до 60% чистоты, который может быть быстро обогащен до уровня, необходимого для производства ядерного оружия.﻿ Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, резкий рост производства, начавшийся сразу после израильских боевых действий в Секторе Газа в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября, похоже, пошел на спад.

"Наблюдается некоторое замедление. Они все еще пополняют запасы, но уже медленнее" , - заявил Гросси.

Неясно, когда именно началось замедление производства урана, но, похоже, Иран стал беспокоиться, что его программа обогащения ядерного топлива может стать главной военной мишенью. Израиль регулярно проводит учения, имитирующие бомбардировки, а Соединенные Штаты более 15 лет предпринимают действия, направленные на саботаж программы.

Иран отрицает, что его целью является создание ядерного оружия, и до сих пор представители разведки заявляли, что нет никаких доказательств того, что он стремится к его созданию.

Иранские власти, похоже, тщательно выверяют свою деятельность по обогащению урана, чтобы оставаться чуть ниже порога оружейного материала. Обычно под этим понимается уран, обогащенный до 90% чистоты, но оружие можно создать и на топливе, обогащенном несколько ниже этого уровня.