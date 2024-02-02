"Шахеды" попали в инфраструктурный объект на Кировоградщине – Силы обороны

Во время дроновой атаки в ночь на 2 февраля российским войскам удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области. ﻿Об этом заявили Силы обороны юга Украины, сообщает Украинская правда.

Ночью враг снова атаковал южные и центральные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

Боевая работа подразделений ПВО длилась около 6 часов.

5 БпЛА метко уничтожено в зоне ответственности Сил обороны юга Украины: С беспилотники - на Кировоградщине, 2 - на Херсонщине.

Однако врагу удалось попасть в инфраструктурный объект в Кировоградской области. Люди не пострадали.

Всего над Украиной этой ночью было уничтожено 11 из 24 дронов.

В ночь на 2 февраля глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил о массированной дроновой атаке на Кировоградщину и соседние области. Работала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе.

Одна из подстанций НЭК "Укрэнерго" получила повреждения в результате ночной атаки российскими беспилотниками, в Кривом Роге остались без света бытовые и промышленные потребители.